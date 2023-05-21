Белый дом не против использования своего оружия для ударов по Крыму

РИАМО - 21 мая. На телеканале CNN советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Крым – это Украина, и Вашингтон не ограничивал Киев в части использования американского оружия для ударов по полуострову, передает РИА Новости.
РИАМО - 21 мая. На телеканале CNN советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Крым – это Украина, и Вашингтон не ограничивал Киев в части использования американского оружия для ударов по полуострову, передает РИА Новости.
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