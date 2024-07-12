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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Кожа лица как карта заболеваний.. Признаки, на которые нужно обратить внимание.

Бывает так, что наше лицо само говорит нам о каких-либо проблемах, происходящих в нашем организме. По его состоянию и цвету кожи очень часто можно определить заболевание или недомогание, которым страдает человек.

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