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Казанда Муса Җәлилнең үзе исән чакта чыккан китапларыннан торган күргәзмә ачылды

Казанда Муса Җәлилнең үзе исән чакта чыккан китапларыннан торган күргәзмә ачылды

Казанда Муса Җәлил музей-фатирында шагыйрьне һәм аның көрәштәшләрен искә алалар. Музейда бүген «Кайнар йөрәк моңнары.

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