ВЦИОМ: в России вырос уровень доверия к гомеопатии

Уровень доверия к гомеопатическому методу за последние семь лет вырос и связан с личным опытом — об этом говорит исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с результатами которого ознакомилась "Газета.
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