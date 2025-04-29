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ВЦИОМ: в России вырос уровень доверия к гомеопатии

ВЦИОМ: в России вырос уровень доверия к гомеопатии

Уровень доверия к гомеопатическому методу за последние семь лет вырос и связан с личным опытом — об этом говорит исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с результатами которого ознакомилась "Газета.

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