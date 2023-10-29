Матч «Барыса» начался с минуты молчания в память о погибших на шахте в Казахстане

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между астанинским «Барысом» и нижегородским «Торпедо» начался с минуты молчания в память о погибших в результате аварии на шахте в Казахстане.
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