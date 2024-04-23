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Царьград

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Глеб Никитин прокомментировал слухи о своём уходе с поста нижегородского губернатора

Глеб Никитин прокомментировал слухи о своём уходе с поста нижегородского губернатора

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин официально прокомментировал слухи о своём повышении.Глеб Никитин ответил на публикацию "Ведомостей" о своём возможном переходе на работу обратно в федеральное правительство: "Нет смысла обсуждать слухи".

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