Глеб Никитин прокомментировал слухи о своём уходе с поста нижегородского губернатора

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин официально прокомментировал слухи о своём повышении.Глеб Никитин ответил на публикацию "Ведомостей" о своём возможном переходе на работу обратно в федеральное правительство: "Нет смысла обсуждать слухи".