Зависимость от соцсетей возросла среди казахстанских подростков

Казахстанские подростки оказались в числе зависимых от интернета, передаёт корреспондент «24KZ». В республике, согласно исследованиям Европейского регионального бюро ВОЗ, большинство девочек признают зависимость от интернета.
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