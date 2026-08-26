Келлог заявил: США не давили на Зеленского по вопросу Донбасса

Кит Келлог заявил, что президент США не требовал от Зеленского сдачи территорий на востоке Украины. Кремль же подчёркивает необходимость вывода украинских войск с российских регионов для начала переговоров.
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