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Царьград

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Келлог заявил: США не давили на Зеленского по вопросу Донбасса

Келлог заявил: США не давили на Зеленского по вопросу Донбасса

Кит Келлог заявил, что президент США не требовал от Зеленского сдачи территорий на востоке Украины. Кремль же подчёркивает необходимость вывода украинских войск с российских регионов для начала переговоров.

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