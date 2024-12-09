RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Над тремя регионами: российские силы ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА

Над тремя регионами: российские силы ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над тремя регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Восемь беспилотников было перехвачено над Белгородской областью, три — над Ростовской и ещё два — над Астраханской.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх