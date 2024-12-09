Над тремя регионами: российские силы ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над тремя регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Восемь беспилотников было перехвачено над Белгородской областью, три — над Ростовской и ещё два — над Астраханской.
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