В Казахстане новые бонусы для инвесторов: Кому будут выдавать "золотую визу"

МИД Казахстана уведомил о введении новых виз, которые получат крупные иностранные вкладчики.Новая инвесторская виза Казахстана даёт право отдельной категории инвесторов получить вид на жительство в стране.
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