Логвинов: Резолюция ЕП о «вмешательстве РФ в выборы» – бульварное чтиво

Резолюция Европейского парламента о вмешательстве России в выборы похожа на бульварное чтиво. Об этом заявил Кирилл Логвинов, исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском союзе.
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