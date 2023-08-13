Зачем России нужна отсталая и бедная Африка

Владимир Шалимов

Для кого выгоднее? Для картавого олигархического жулья - да, несомненно, выгоднее. А для экономической безопасности России? У себя предприятия строить надо, а не кому-то за наши же деньги. Третий мир живёт постоянными политическими переворотами. Одному (дружественному) режиму построим НПЗ или электростанцию, придёт другой режим - национализирует их, по-сути, отберёт их у нас. К этому дело идёт со строящейся в Турции АЭС "Аккую" за наши деньги. Султан Эрдоган не вечен, придут к власти какие-нибудь "Новые сельджуки" и ... Митькой звали наши $ 12 миллиардов. "Прекрасная" перспектива экспортировать высокие технологии в отсталый Третий мир. Зря, что ли, западные страны туда не вкладываются, сырьём с этих стран берут.