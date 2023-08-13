Политика как она есть

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Зачем России нужна отсталая и бедная Африка

Зачем России нужна отсталая и бедная Африка

У многих наших граждан возникает вопрос, почему мы сейчас так активно пытаемся наладить сотрудничество с, казалось бы, совершенно отсталыми в технологическом плане странами Африки, многие из которых имеют не просто нищее, то есть неплатёжеспособное, а голодающее население и огромные дыры в бюджете.

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Комментарии
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АИ
Анатолий Ишимбаев
Однако в СССР понимали и помогали!
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10 час.
Владимир Шалимов
Для кого выгоднее? Для картавого олигархического жулья - да, несомненно, выгоднее. А для экономической безопасности России? У себя предприятия строить надо, а не кому-то за наши же деньги. Третий мир живёт постоянными политическими переворотами. Одному (дружественному) режиму построим НПЗ или электростанцию, придёт другой режим - национализирует их, по-сути, отберёт их у нас. К этому дело идёт со строящейся в Турции АЭС &quot;Аккую&quot; за наши деньги. Султан Эрдоган не вечен, придут к власти какие-нибудь &quot;Новые сельджуки&quot; и ... Митькой звали наши $ 12 миллиардов. &quot;Прекрасная&quot; перспектива экспортировать высокие технологии в отсталый Третий мир. Зря, что ли, западные страны туда не вкладываются, сырьём с этих стран берут.
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8 час.
СК
Сергей К
ну страгнам Запада сырье и надо
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7 час.

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