Удивлённые революционеры

В советской школе учили, что революция — исключительно прогрессивное явление, поэтому многие современные обыватели в тех странах постсоветского пространства, где об образовании и науке не забыли окончательно как о никому не нужной «господской забаве», до скрежета зубовного и истечения пены изо рта … .