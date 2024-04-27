Удивлённые революционеры

В советской школе учили, что революция — исключительно прогрессивное явление, поэтому многие современные обыватели в тех странах постсоветского пространства, где об образовании и науке не забыли окончательно как о никому не нужной «господской забаве», до скрежета зубовного и истечения пены изо рта … .
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