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МЕДИА ТОК

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Врачи воронежских детских поликлиник приняли участие в мастер-классе по детской реанимации

Врачи воронежских детских поликлиник приняли участие в мастер-классе по детской реанимации

Мероприятие прошло на базе ВГКП №3.1 сентября. /MEDIA TALK/. Мероприятие прошло на базе ВГКП №3. Лекцию для специалистов поликлиник №1 и №8 провёл анестезиолог-реаниматолог ВОДКБ №1 Сергей Черников.

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