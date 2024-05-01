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Евгений Бирюков завершил карьеру в 38 лет. Защитник провел 1001 игру в КХЛ – это рекорд

Он выступал за «Металлург», с которым дважды брал Кубок Гагарина, и за «Салават Юлаев».  На счету Бирюкова 1001 игра в Фонбет чемпионате КХЛ и плей-офф.

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