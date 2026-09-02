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Уоткинс после 1-го гола в Саудовской Аравии: «Уровень игры здесь соответствует АПЛ, матч был очень сложным. Я хочу выигрывать трофеи, и лучший шанс – в «Аль-Хилале»

Олли Уоткинс высказался после первого гола в составе « Аль-Хилаля » – в ворота « Аль-Ахли » (3:0) в чемпионате Саудовской Аравии.

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