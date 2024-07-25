В Тверской области вышла марка, посвящённая 950-летию Торопца

Вышла почтовая марка, посвященная 950-летнему юбилею Торопца. На ней изобразили памятник, посвященный венчанию Александра Невского и княжны Александры Брячиславны на фоне Высокого Малого городища и Собора Корсунской иконы Божией Матери.
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