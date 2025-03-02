Санкции ЕС против американцев – не за горами: в Норвегии прекращают заправлять корабли ВМС США Между Вашингтоном и его европейскими союзниками нарастают политические разногласия.
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Санкции ЕС против американцев – не за горами: в Норвегии прекращают заправлять корабли ВМС США Между Вашингтоном и его европейскими союзниками нарастают политические разногласия.
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