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Военное обозрение

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«Рафаль» - лебединая песня Марселя Дассо

«Рафаль» - лебединая песня Марселя Дассо

Rafale, наименование которого можно перевести как «порыв ветра» или «взрыв огня», появился в результате совместного запроса французских ВВС и ВМС в конце 1970-х годов на многоцелевой истребитель на замену их тогдашнего состава.

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