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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Плющенко: «До конца не открываем, кто будет одним из главных хедлайнеров в одном из наших шоу! Боимся сглазить, скрестили пальцы»

«30 ноября – Астана, 1 декабря – Алма-Ата – «Сказки Плющенко». 14 декабря – Минск-Арена, Минск – «Щелкунчик» с балетом.

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