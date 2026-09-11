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Суть Событий

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Вучич объявил, что уйдет в отставку с поста президента Сербии в конце сентября

Вучич объявил, что уйдет в отставку с поста президента Сербии в конце сентября

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что подаст в отставку в конце сентября. Правящая Сербская прогрессивная партия выдвинула его в качестве кандидата на пост премьер-министра страны на грядущих парламентских выборах.

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