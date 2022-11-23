Конекны и Лоутон пропустят до 2 недель. У «Филадельфии» травмированы уже 5 форвардов из топ-9

Форварды «Филадельфии» Трэвис Конекны и Скотт Лоутон пропустят до 2 недель из-за травм. 25-летний Конекны выбыл на срок от 10 до 14 дней из-за травмы верхней части тела.
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