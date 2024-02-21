Медведчук: на политические позиции Зеленского может повлиять только Запад

Политические позиции президента Украины Владимира Зеленского не пошатнутся в результате перехода Авдеевки под контроль российских войск, сделать это смогут только имеющие на него влияние представители западных стран.
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