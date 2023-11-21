Российские власти призывают углубить локализацию китайских автомобилей

Российские власти активно выступают за увеличение доли локализации китайских автомобилей в стране. Сенатор Андрей Кутепов отметил, что несмотря на рост популярности китайских автомобилей на российском рынке, их уровень локализации остается недостаточным.
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