Жена второго плана...

Однажды в снежный день перед Новым годом я проснулась самой несчастной женщиной.Дети в школе, я заболела, мне было ужасно плохо и наступил тот самый классический момент, которого якобы боятся все одинокие люди, когда тебе некому воды подать.
Однажды в снежный день перед Новым годом я проснулась самой несчастной женщиной.Дети в школе, я заболела, мне было ужасно плохо и наступил тот самый классический момент, которого якобы боятся все одинокие люди, когда тебе некому воды подать.
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