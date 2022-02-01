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Жена второго плана...

Жена второго плана...

Однажды в снежный день перед Новым годом я проснулась самой несчастной женщиной.Дети в школе, я заболела, мне было ужасно плохо и наступил тот самый классический момент, которого якобы боятся все одинокие люди, когда тебе некому воды подать.

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