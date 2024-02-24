Австралия ввела санкции против Киркорова, Расторгуева, Канделаки и Нарусовой

Австралия расширила санкции против России, включив в список еще 55 россиян и 37 организаций. Среди них: артисты Филипп Киркоров, Николай Басков и Николай Расторгуев, директор ТНТ Тина Канделаки, телеведущий Артем Шейнин и сенатор Людмила Нарусова.