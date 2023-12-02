Россия и МАГАТЭ договорились о полномасштабных консультациях по Запорожской АЭС

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси договорились о полномасштабных консультациях России и МАГАТЭ по Запорожской атомной электростанции (АЭС), которые пройдут с января по февраль 2024 года.