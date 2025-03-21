Вирусолог Малинникова: идет третья волна ОРВИ и гриппа – важна профилактика

В России началась третья волна заболеваемости ОРВИ и гриппом. Россиянам сейчас крайне важно уделить внимание мерам профилактики, особенно тем, кто находится в группе риска, рассказала завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова Общественной Службе Новостей.