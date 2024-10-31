"Заезжают свободно": Глава МВД предупредил о росте нелегальной миграции в России

Юрий Пережогин

От визового режима толк, что мёртвому горчичники, если границы не охраняются. Даже если и охранять границы со Ср. Азией, то нелегалы могут попасть к нам через Казахстан. В общем, проблемы Россия создала себе огромные. Настолько у нас доигрались в толерантность с расхлябанностью, что решить запущенные проблемы-рецидивы без диктатуры уже вряд ли получится. *** Из-за появления в России множества мигрантов, наши женщины точно рожать откажутся. А зачем рожать(?), чтобы потом над ребёнком эти нелюди измывались, мучили, или убьют. Легче пантеру или ягуара приручить, и то, навряд ли, чем перевоспитать мигрантов. Разумному человеку это понятно, но есть ли в России такие люди, особенно в верхах, сомнительно!