Фото: Царьград Глава МВД предупредил о росте нелегальной миграции в России и объяснил, с чем это связано: "Заезжают свободно".
"Заезжают свободно": Глава МВД предупредил о росте нелегальной миграции в России
Комментарии
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radiofree
Федеральная миграционная служба ликвидирована. Ее функции исполняет Главное управление по вопросам миграции МВД РФ. То есть сотрудники данного подразделения являются полицейскими и соответственно имеют право в определенных случаях проверять документы.
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1 час.
radiofree
ОВИР (аббревиатура от Отдел виз и регистрации) — подразделения МВД
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1 час.
Юрий Пережогин
От визового режима толк, что мёртвому горчичники, если границы не охраняются. Даже если и охранять границы со Ср. Азией, то нелегалы могут попасть к нам через Казахстан. В общем, проблемы Россия создала себе огромные. Настолько у нас доигрались в толерантность с расхлябанностью, что решить запущенные проблемы-рецидивы без диктатуры уже вряд ли получится. *** Из-за появления в России множества мигрантов, наши женщины точно рожать откажутся. А зачем рожать(?), чтобы потом над ребёнком эти нелюди измывались, мучили, или убьют. Легче пантеру или ягуара приручить, и то, навряд ли, чем перевоспитать мигрантов. Разумному человеку это понятно, но есть ли в России такие люди, особенно в верхах, сомнительно!
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