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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Терри о Месси и Роналду: «Для меня спора никогда не было – я всегда считал Лео лучшим. Для многих вторая победа Аргентины на ЧМ станет окончательным подтверждением»

Экс-защитник « Челси » и сборной Англии Джон Терри в разговоре с бывшим владельцем «Кристал Пэлас» Саймоном Джорданом рассказал, что форвард « Интер Майами » Лионель Месси лучше, чем нападающий « Аль-Насра » Криштиану Роналду .

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