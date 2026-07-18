Терри о Месси и Роналду: «Для меня спора никогда не было – я всегда считал Лео лучшим. Для многих вторая победа Аргентины на ЧМ станет окончательным подтверждением»

Экс-защитник « Челси » и сборной Англии Джон Терри в разговоре с бывшим владельцем «Кристал Пэлас» Саймоном Джорданом рассказал, что форвард « Интер Майами » Лионель Месси лучше, чем нападающий « Аль-Насра » Криштиану Роналду .
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