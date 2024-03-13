Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    "Успенская на минималке" - 👍👏👏👏«Любовь Успенская...
  • Юрий Во
    На выборах президента 18 марта 2018 года приняли участие 67,98% избирателей, из них 76,69 % голосов отдано за Путина....Путин обратился к...
  • Вера смелых
    Ужос от "красоты"... Там смотреть не на кого...«Любовь Успенская...

МО: Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южнодонецком участке

МО: Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южнодонецком участке

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились сведениями о том, что боевые самолёты Вооружённых сил Су-34 ударили по месту расположения командного состава и пехотным соединениям ВС киевского режима на Южнодонецком участке линии боевого соприкосновения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх