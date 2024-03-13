МО: Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южнодонецком участке

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились сведениями о том, что боевые самолёты Вооружённых сил Су-34 ударили по месту расположения командного состава и пехотным соединениям ВС киевского режима на Южнодонецком участке линии боевого соприкосновения.