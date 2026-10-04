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Zero Hedge

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Chinese Hackers Impersonate Former White House Official In Attempt To Steal US AI Policy Secrets

Chinese Hackers Impersonate Former White House Official In Attempt To Steal US AI Policy Secrets

Chinese Hackers Impersonate Former White House Official In Attempt To Steal US AI Policy Secrets Authored by AG News Staff via American Greatness, Chinese-linked hackers have allegedly been impersonating American artificial intelligence experts, including a former White House official, in a targeted cyberespionage campaign aimed at obtaining sensitive information about U.

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