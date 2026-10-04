Chinese Hackers Impersonate Former White House Official In Attempt To Steal US AI Policy Secrets Authored by AG News Staff via American Greatness, Chinese-linked hackers have allegedly been impersonating American artificial intelligence experts, including a former White House official, in a targeted cyberespionage campaign aimed at obtaining sensitive information about U.
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