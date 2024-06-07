«С психикой играть не стоит»: как проверки на ЕГЭ влияют на подростков

Проверки на ЕГЭ оказывают негативное влияние на психику и физическое здоровье подростков. Об этом рассказала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова в студии «Известий» на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум).
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