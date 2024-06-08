Два года спустя: сколько иностранных автокомпаний действительно покинуло Россию

Увидев ослепительный выбор автомобилей в российских автосалонах, любой бесконечный автолюбитель представит себе кошмар и начнет судорожно щипать себя: знакомые названия не оставляют и следа, а многие из них - впервые.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии