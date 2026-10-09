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Крымская газета

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В Феодосии работница ломбарда присвоила чужое имущество на 300 тысяч рублей

В Феодосии работница ломбарда присвоила чужое имущество на 300 тысяч рублей

В Феодосии осудили работницу ломбарда, присвоившую имущество на более чем 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.

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