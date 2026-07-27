От кешбэка до цифрового рубля

Банковский сектор вступает в период масштабной трансформации. Давление на доходы, изменения в регулировании и стремительное развитие финансовых технологий заставляют кредитные организации пересматривать привычные подходы к работе с клиентами, сокращать одни направления и ускоренно развивать другие.