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Актуальные комментарии

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От кешбэка до цифрового рубля

От кешбэка до цифрового рубля

Банковский сектор вступает в период масштабной трансформации. Давление на доходы, изменения в регулировании и стремительное развитие финансовых технологий заставляют кредитные организации пересматривать привычные подходы к работе с клиентами, сокращать одни направления и ускоренно развивать другие.

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