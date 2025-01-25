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Винзавод "Магарач" увеличил производство вина до 63,7 тыс. бутылок в 2024 году

Винзавод "Магарач" увеличил производство вина до 63,7 тыс. бутылок в 2024 году

Восстановленный завод "Магарач" в Ливадии в 2024 году произвел 63,7 тысяч бутылок вина, увеличив объем в 4,5 раза по сравнению с 2023 годом.

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