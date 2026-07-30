Политика как он...
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Политика как она есть

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Япония просит Россию разрешить визиты на юг Курил

Япония просит Россию разрешить визиты на юг Курил

Вопрос возобновления поездок жителей Японии на юг Курильских островов для посещения могил предков является приоритетным для правительства страны в отношениях с Россией, заявила премьер-министр Санаэ Такаити, слова которой приводит агентство Kyodo.

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Комментарии
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А
Александр
ведут себя как хохлопрундели, сначала насрут, а потом спрашивают, а нас за что, скакуасы хероватые,
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1 м.