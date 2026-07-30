Япония просит Россию разрешить визиты на юг Курил

Вопрос возобновления поездок жителей Японии на юг Курильских островов для посещения могил предков является приоритетным для правительства страны в отношениях с Россией, заявила премьер-министр Санаэ Такаити, слова которой приводит агентство Kyodo.
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