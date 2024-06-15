Политконсультант Август: Для «Единой России» важны новые люди на предстоящих выборах в Москве

Выборы пройдут осенью В беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» политический консультант Алена Август сообщила, что ля партии «Единая Россия» важны новые люди на предстоящих выборах в Мосгордуму.
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