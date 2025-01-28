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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грабители пытались проникнуть в дом Беренгера и угрожали вингеру «Атлетика» пистолетом. Алекс успел закрыть дверь и вызвал полицию

Как сообщает ABC со ссылкой на El Correo, инцидент произошел в понедельник вечером. Трое вооруженных людей в капюшонах проникли в сад возле дома вингера «Атлетика» в Мунгии, когда футболист находился в здании вместе со своей женой.

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