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Военнослужащие посетили концерт-реконструкцию в Доме офицеров ЦВО

Военнослужащие посетили концерт-реконструкцию в Доме офицеров ЦВО

Концерт в духе 40-х годов XX века посетило несколько сотен человек; кроме военнослужащих также были члены их семей, жители и гости Екатеринбурга.

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