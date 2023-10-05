Колбаса и мясо за радость: почему в СССР они были дефицитом, а сейчас в магазинах их завались

Александр Павлов Короче и в современной России также есть всё, но не для всех. В основном не живём, а выживаем.

ВераВерная Так я по пунктам и не разбирала - что и в каком количестве у каждого в холодильнике было. Конечно, никто от голода не умирал. Дала общую фразу. Каждый её понял исходя из личного опыта и воспоминаний.