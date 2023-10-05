Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 030 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Сова на глобус успешно натянута...это как средняя зарплата или средняя пенсия по стране - много, но далеко не у больш...Всепропальщикам п...
  • саша дмитренко
    платошка-мелкая  вошка!но вонючая)))Николай Платошкин...
  • саша дмитренко
    а  когда  вас  обворовывали грязные  подлые  комми-вы  причмокивая  им  жопу  лизалиНиколай Платошкин...

Колбаса и мясо за радость: почему в СССР они были дефицитом, а сейчас в магазинах их завались

Колбаса и мясо за радость: почему в СССР они были дефицитом, а сейчас в магазинах их завались

Более 30 лет прошло, как не стало СССР, но не утихают споры о том, что лучше: капитализм или социализм.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Павлов
Короче и в современной России также есть всё, но не для всех. В основном не живём, а выживаем.
Ответить
4 час.
ВераВерная
Так я по пунктам и не разбирала - что и в каком количестве у каждого в холодильнике было.  Конечно, никто от голода не умирал. Дала общую фразу. Каждый её понял исходя из личного опыта и воспоминаний.
Ответить
3 час.
Лариса Шемисова
Да не было никакого дефицита при Брежневе, все упускают некоторую деталь, дефицитом была колбаса и мясо по госцене, а в коопторгах и на рынках было всё и в принципе доступно.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх