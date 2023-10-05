Более 30 лет прошло, как не стало СССР, но не утихают споры о том, что лучше: капитализм или социализм.
Колбаса и мясо за радость: почему в СССР они были дефицитом, а сейчас в магазинах их завались
Комментарии
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Александр Павлов
Короче и в современной России также есть всё, но не для всех. В основном не живём, а выживаем.
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4 час.
ВераВерная
Так я по пунктам и не разбирала - что и в каком количестве у каждого в холодильнике было. Конечно, никто от голода не умирал. Дала общую фразу. Каждый её понял исходя из личного опыта и воспоминаний.
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3 час.
Лариса Шемисова
Да не было никакого дефицита при Брежневе, все упускают некоторую деталь, дефицитом была колбаса и мясо по госцене, а в коопторгах и на рынках было всё и в принципе доступно.
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3 час.
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