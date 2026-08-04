В Крыму задержали организовавшего сборку БПЛА агента СБУ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. ФСБ России задержала в Крыму завербованного СБУ россиянина, который организовал изготовление с помощью 3D-принтеров отдельных составляющих элементов и сборку беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных автоматически сбрасывать боеприпасы.