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ТАСС

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В Крыму задержали организовавшего сборку БПЛА агента СБУ

В Крыму задержали организовавшего сборку БПЛА агента СБУ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. ФСБ России задержала в Крыму завербованного СБУ россиянина, который организовал изготовление с помощью 3D-принтеров отдельных составляющих элементов и сборку беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных автоматически сбрасывать боеприпасы.

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