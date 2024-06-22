Врач Поздняков объяснил, как воспитатель в Туве заразила детей туберкулезом

Дети, которые были заражены 30-летней воспитательницей детского сада туберкулезом, вероятно, были привиты, однако вакцина не полностью предупреждает заражение, сообщил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков в беседе с «Российской газетой».
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