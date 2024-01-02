Championship League 2024 (пригласительный). Результаты, турнирная сетка

Даты проведения: 2 января — 2 марта 2024 Название турнира: Championship League 2024 Тип турнира: Пригласительный Арена: Morningside Arena Место проведения (населенный пункт, город, страна): Лестер, Англия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: Джон Хиггинс Championship League 2024 — пригласительный (фото: WST) Новости Championship League 2024 (пригласительный) Championship League 2024 (пригласительный).
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