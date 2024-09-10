Lil Ballerine поддерживает детей участников СВО

Антон Ходоровский, руководитель международной сети школ балета для детей Lil Ballerine, в интервью со специальным корреспондентом газеты «Аргументы недели» поделился тем, что вдохновило его организовать бесплатные занятия для детей участников СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии