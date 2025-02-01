Как Домодедово оказался под иностранным управлением: история скандала

Арбитражный суд Московской области принял решение о введении внешнего управления аэропортом Домодедово после удовлетворения ходатайства Генпрокуратуры о введении обеспечительных мер, включая арест имущества группы «Домодедово» и ценных бумаг.
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