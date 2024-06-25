Челябинский экс-силовик Савоськин, осужденный за коррупцию, не смог оспорить приговор

Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского райотдела полиции Челябинска Алексей Савоськин, осужденный на три с половиной года за превышение должностных полномочий и коррупцию, 25 июня не смог оспорить приговор.
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