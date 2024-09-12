Mazda RX-7 FD

Который год Mazda дразнит нас анонсом возвращения роторных двигателей. То в симулятор Gran Turismo RX-Vision добавят с непонятными характеристиками, то даже пресс-конференцию соберут — но пока нам остается только смотреть на унылый “треугольный” генератор для гибрида и вспоминать, как звучит настоящий REW… Сегодня фотографии будут со звуком.
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