Mazda RX-7 FD

Который год Mazda дразнит нас анонсом возвращения роторных двигателей. То в симулятор Gran Turismo RX-Vision добавят с непонятными характеристиками, то даже пресс-конференцию соберут — но пока нам остается только смотреть на унылый “треугольный” генератор для гибрида и вспоминать, как звучит настоящий REW… Сегодня фотографии будут со звуком.