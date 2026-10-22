🏔 Главное — подготовка. Горы требуют уважения, малейшее пренебрежение карают и не прощают ошибок Этим летом на Эльбрусе отец и его 11-летний сын сорвались с высоты более 4 тысяч метров.
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